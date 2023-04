У США арештували підозрюваного у справі про "злив" секретних документів Пентагону

Федеральне бюро розслідувань у четвер удень оголосило про арешт у справі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону, пов’язаної зокрема з військовими планами України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві ФБР ідеться про "санкціоновану правоохоронну операцію" в будинку в Норт-Дайтоні, штат Масачусетс.

За даними ЗМІ, арештованим є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра. Його називають лідером невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки.

Доповнено 21:57. Як передає The New York Times, на брифінгу генеральний прокурор США Меррік Гарленд підтвердив арешт Тейшейри. Його пізніше в четвер допитають.

У соцмережах також поширились фото біля будинку нібито Тейшейри, де видно спецпризначенців, а також світлину, де нібито військовослужбовець із руками за головою здається правоохоронцям.

