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У США арештували підозрюваного у справі про "злив" секретних документів Пентагону

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 21:31
У США арештували підозрюваного у справі про злив секретних документів Пентагону
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Федеральне бюро розслідувань у четвер удень оголосило про арешт у справі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону, пов’язаної зокрема з військовими планами України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві ФБР ідеться про "санкціоновану правоохоронну операцію" в будинку в Норт-Дайтоні, штат Масачусетс.

За даними ЗМІ, арештованим є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра. Його називають лідером невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки.

Доповнено 21:57. Як передає The New York Times, на брифінгу генеральний прокурор США Меррік Гарленд підтвердив арешт Тейшейри. Його пізніше в четвер допитають.

У соцмережах також поширились фото біля будинку нібито Тейшейри, де видно спецпризначенців, а також світлину, де нібито військовослужбовець із руками за головою здається правоохоронцям.

Раніше в четвер президент США Джо Байден заявив, що близькі до виявлення організатора витоку секретних документів.

Журналісти The Washington Post дізналися, що за масштабним витоком таємних документів розвідки США може стояти співробітник американської військової бази, який нібито зливав їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки. 

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"

Теми: витікСШАвійна
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