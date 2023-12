В США арестовали подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона

Федеральное бюро расследований в четверг днем объявило об аресте по делу расследования утечки секретной информации из Пентагона, связанной в частности с военными планами Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении ФБР говорится о "санкционированной правоохранительной операции" в доме в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

Реклама:

По данным СМИ, арестованным является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра. Его называют лидером небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки.

Дополнено в 21:57. Как передает The New York Times, на брифинге генеральный прокурор США Меррик Гарленд подтвердил арест Тейшейры. Его позже в четверг допросят.

В соцсетях также распространились фото возле дома якобы Тейшейры, где видно спецназовцев, а также фотографию, где якобы военнослужащий с руками за головой сдается правоохранителям.

The FBI arrested a suspect in the Pentagon leak pic.twitter.com/xk0NA8ufJf