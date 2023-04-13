Польща підтримує надання Україні гарантій безпеки на саміті НАТО – прем’єр

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підтримку Варшавою плану вступу України в Північноатлантичний Альянс, який передбачав би певні гарантії безпеки, на саміті НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24, про це Моравецький заявив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

За словами прем'єр-міністра Польщі, Україна "довела, що належить до вільного світу, хоче захищати наші цінності: свободу, суверенітет, солідарність", а тому вона має отримати прямий шлях до вступу в НАТО, який містив би гарантії безпеки.

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"Саміт НАТО у Вільнюсі – найкраще місце для цього. Я сподіваюся, що це станеться, хоча це буде нелегко", – сказав глава польського уряду.

Моравецький окремо підкреслив необхідність рішучої підтримки України для протистояння Росії, зокрема зброєю, яка необхідна для майбутнього українського контрнаступу.

"Я думаю, що це одне з найважливіших питань – у мене є серйозні побоювання, що громадська думка в Західній Європі, можливо, і в США, втомлюється. Я бачу цю втому скрізь, особливо в Західній Європі", – зазначив він.

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У Росії, додав прем’єр Польщі, ситуація інакша: громадська думка підтримує Путіна і його дії, "так само, як німецька громадська думка підтримувала дії Гітлера в 1930-х роках".

"Тому нам не варто розраховувати на великі революційні зміни в Росії, в той час як Путін розраховує на такі зміни на Заході. Це те, що викликає моє серйозне занепокоєння", – зазначив Моравецький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному. За його словами, Україна подала заявку на вступ і на саміті у Вільнюсі очікує на рішення, які наближають членство України в НАТО.

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