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Польша поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности на саммите НАТО – премьер

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 22:08
Польша поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности на саммите НАТО – премьер
Матеуш Моравецкий, фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил поддержку Варшавой плана вступления Украины в Североатлантический Альянс, который предусматривал бы определенные гарантии безопасности, на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24, об этом Моравецкий заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

По словам премьер-министра Польши, Украина "доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать наши ценности: свободу, суверенитет, солидарность", а потому она должна получить прямой путь к вступлению в НАТО, который содержал бы гарантии безопасности.

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"Саммит НАТО в Вильнюсе – лучшее место для этого. Я надеюсь, что это произойдет, хотя это будет нелегко", – сказал глава польского правительства.

Моравецкий отдельно подчеркнул необходимость решительной поддержки Украины для противостояния России, в частности оружием, которое необходимо для будущего украинского контрнаступления.

"Я думаю, что это один из важнейших вопросов – у меня есть серьезные опасения, что общественное мнение в Западной Европе, возможно, и в США, устает. Я вижу эту усталость везде, особенно в Западной Европе", – отметил он.

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В России, добавил премьер Польши, ситуация иная: общественное мнение поддерживает Путина и его действия, "так же, как немецкое общественное мнение поддерживало действия Гитлера в 1930-х годах".

"Поэтому нам не стоит рассчитывать на большие революционные изменения в России, в то время как Путин рассчитывает на такие изменения на Западе. Это то, что вызывает мое серьезное беспокойство", – отметил Моравецкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня. По его словам, Украина подала заявку на вступление и на саммите в Вильнюсе ожидает решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

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Темы: ПольшаНАТОУкраина
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