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Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів, артилерії та АГС

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 квітня 2023, 01:55
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів, артилерії та АГС
ілюстративне фото з Укрінформу

Протягом минулого дня росіяни обстріляли з різного озброєння дві громади Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Окупанти здійснили 3 обстріли прикордонних громад – Есманської та Білопільської. Зафіксовано 22 прильоти з мінометів, артилерії та АГС.

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По Есманській громаді росіяни били зі ствольної артилерії, всього 6 прильотів.

По Білопільській громаді був мінометний обстріл – 6 прильотів та обстріл з АГС – 10 прильотів.

Теми: Сумська областьобстріл
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