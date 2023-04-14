Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів, артилерії та АГС
П'ятниця, 14 квітня 2023, 01:55
Протягом минулого дня росіяни обстріляли з різного озброєння дві громади Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Окупанти здійснили 3 обстріли прикордонних громад – Есманської та Білопільської. Зафіксовано 22 прильоти з мінометів, артилерії та АГС.
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По Есманській громаді росіяни били зі ствольної артилерії, всього 6 прильотів.
По Білопільській громаді був мінометний обстріл – 6 прильотів та обстріл з АГС – 10 прильотів.