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Россияне ударили по Сумщине из минометов, артиллерии и АГС

Ольга ГлущенкоПятница, 14 апреля 2023, 01:55
Россияне ударили по Сумщине из минометов, артиллерии и АГС
иллюстративное фото из Укринформа

В течение прошлого дня россияне обстреляли из различного вооружения две громады Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Оккупанты совершили 3 обстрела приграничных громад – Эсманской и Белопольской. Зафиксировано 22 прилета из минометов, артиллерии и АГС.

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По Эсманской громаде россияне били из ствольной артиллерии, всего 6 прилетов.

По Белопольской громаде был минометный обстрел - 6 прилетов и обстрел из АГС - 10 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрел
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