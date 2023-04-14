Россияне ударили по Сумщине из минометов, артиллерии и АГС
Пятница, 14 апреля 2023, 01:55
В течение прошлого дня россияне обстреляли из различного вооружения две громады Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Оккупанты совершили 3 обстрела приграничных громад – Эсманской и Белопольской. Зафиксировано 22 прилета из минометов, артиллерии и АГС.
По Эсманской громаде россияне били из ствольной артиллерии, всего 6 прилетов.
По Белопольской громаде был минометный обстрел - 6 прилетов и обстрел из АГС - 10 прилетов.
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