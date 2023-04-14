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США хочуть використати заморожені активи Росії для відновлення України

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 квітня 2023, 02:30
США хочуть використати заморожені активи Росії для відновлення України
ВІКТОРІЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Сполучені Штати розглядають можливість залучити заморожені російські активи для відновлення зруйнованої української інфраструктури.

Джерело: заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час Форуму партнерства США-Україна, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Серед іншого, ми працюємо над тим, аби Росія заплатила за те, що вона зруйнувала".

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Деталі: Штати разом із союзниками обговорюють, як можна залучити заморожені $300 мільярдів центробанку РФ.

Нуланд підкреслила, що за підтримки американського Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів – для допомоги у відбудові України.

"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", – зауважила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів.

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Вона також зауважила, що зараз "продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського Центробанку, заморожених нами та нашими союзниками".

Теми: СШАРосіяУкраїна
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