США хотят использовать замороженные активы России для восстановления Украины

Соединенные Штаты рассматривают возможность привлечь замороженные российские активы для восстановления разрушенной украинской инфраструктуры.

Источник: заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время Форума партнерства США-Украина, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила".

Детали: Штаты вместе с союзниками обсуждают, как можно привлечь замороженные $300 миллиардов центробанка РФ.

Нуланд подчеркнула, что при поддержке американского Конгресса Минюст США имеет новые полномочия для использования незаконных активов, конфискованных у российских олигархов - для помощи в восстановлении Украины.

"В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этим полномочиям, и будет еще больше объявлений позже", - отметила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов.

Она также отметила, что сейчас "продолжаются дискуссии относительно около $300 миллиардов активов российского Центробанка, замороженных нами и нашими союзниками".