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Поразка України стане початком кінця "золотої доби" Заходу – прем’єр Польщі

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 квітня 2023, 03:01
Поразка України стане початком кінця золотої доби Заходу – прем’єр Польщі
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

У разі поразки України у війні проти Росії для Заходу може початися кінець "золотої доби".

Джерело: прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотої доби" Заходу".

Деталі: На переконання Моравецького, перемога України "гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної сили".

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Теми: ПольщавійнаУкраїна
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