Поразка України стане початком кінця "золотої доби" Заходу – прем’єр Польщі
П'ятниця, 14 квітня 2023, 03:01
У разі поразки України у війні проти Росії для Заходу може початися кінець "золотої доби".
Джерело: прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотої доби" Заходу".
Деталі: На переконання Моравецького, перемога України "гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної сили".
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