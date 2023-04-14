Поражение Украины станет началом конца "золотого века" Запада - премьер Польши
Пятница, 14 апреля 2023, 03:01
В случае поражения Украины в войне против России для Запада может начаться конец "золотого века".
Источник: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада".
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Детали: По убеждению Моравецкого, победа Украины "будет гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".