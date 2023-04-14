Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поражение Украины станет началом конца "золотого века" Запада - премьер Польши

Ольга ГлущенкоПятница, 14 апреля 2023, 03:01
Поражение Украины станет началом конца золотого века Запада - премьер Польши
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

В случае поражения Украины в войне против России для Запада может начаться конец "золотого века".

Источник: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада".

Реклама:

Детали: По убеждению Моравецкого, победа Украины "будет гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".

Темы: ПольшавойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
Все новости...
Реклама: