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Поражение Украины станет началом конца "золотого века" Запада - премьер Польши

Ольга ГлущенкоПятница, 14 апреля 2023, 03:01
Поражение Украины станет началом конца золотого века Запада - премьер Польши
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

В случае поражения Украины в войне против России для Запада может начаться конец "золотого века".

Источник: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада".

Детали: По убеждению Моравецкого, победа Украины "будет гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".

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Темы: ПольшавойнаУкраина
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