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У ISW пояснили, як Кремль хоче використати арешт американського журналіста

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 квітня 2023, 04:28
У ISW пояснили, як Кремль хоче використати арешт американського журналіста
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль намагатиметься використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб отримати поступки з боку Сполучених Штатів.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що за повідомленнями, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича.

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На думку військових аналітиків, "повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни можуть свідчити про те, що Кремль розглядає цей арешт як сплановану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від США".

Також в огляді вказують, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов попередив, що Росія може знову стати серйозною загрозою для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на те, що зараз вона стикається з серйозними проблемами з мобілізацією.

Він зазначив, що Україна та її союзники не повинні недооцінювати російські можливості створення збройних сил у довгостроковій перспективі для ведення тривалої війни на виснаження.

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Як зазначають аналітики, Кремль ще не здійснив необхідної реорганізації для великомасштабного розгортання російських збройних сил.

Відтак, децентралізовані мобілізаційні зусилля Росії спрямовані на перерозподіл ресурсного тягаря між силовими відомствами та одиницями державного устрою.

У зв’язку з цим у звіті наводиться приклад того, що Кремль виставляє рахунки російській державній енергетичній компанії "Газпром" за вербування добровольців в окупованій Донецькій області, пропонуючи їм зарплату в розмірі 400 000 рублів (приблизно $4 900) на місяць.

В інституті зазначають: ресурси різних російських угруповань є обмеженими. А зусилля Кремля щодо їх поповнення вичерпають себе без реформи перерозподілу.

Експерти додають, що рішення російської влади "продовжувати покладатися на фінансове стимулювання добровільного набору як одноразовими виплатами, так і довічними пільгами призведе до великих довгострокових структурних витрат і не буде стійким на перспективу".

Основні висновки ISW за 13 квітня:

  • Високопоставлений український чиновник попередив, що Росія може знову стати серйозною загрозою для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на те, що наразі вона стикається з серйозними проблемами у поповненні збройних сил.
  • Українські оцінки підтверджують давню оцінку Інституту світової політики, що зараз Росія не може проводити кілька наступальних операцій одночасно.
  • За повідомленнями, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича.
  • ФСБ Росії 13 квітня встановила особи, які, як стверджується, несуть відповідальність за вбивство блогера Максима Фоміна (Владлена Татарського).
  • Російські війська продовжили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжують закріплюватися в Бахмуті та наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Крім того, окупанти продовжують зміцнювати та укріплювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу.
  • Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його прихильники продовжують ворогувати із владою Санкт-Петербурга через рекламні компанії, які нібито перешкоджають вербуванню кадрів для "Вагнера".
  • За повідомленнями, група "Вагнер" навчає українських дітей користуватися зброєю в рамках російського національного руху "Юнармія" в окупованій Україні.

Теми: СШАРосіяПутінарешт
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