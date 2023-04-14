У ISW пояснили, як Кремль хоче використати арешт американського журналіста

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль намагатиметься використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб отримати поступки з боку Сполучених Штатів.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що за повідомленнями, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича.

Реклама:

На думку військових аналітиків, "повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни можуть свідчити про те, що Кремль розглядає цей арешт як сплановану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від США".

Також в огляді вказують, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов попередив, що Росія може знову стати серйозною загрозою для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на те, що зараз вона стикається з серйозними проблемами з мобілізацією.

Він зазначив, що Україна та її союзники не повинні недооцінювати російські можливості створення збройних сил у довгостроковій перспективі для ведення тривалої війни на виснаження.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають аналітики, Кремль ще не здійснив необхідної реорганізації для великомасштабного розгортання російських збройних сил.

Відтак, децентралізовані мобілізаційні зусилля Росії спрямовані на перерозподіл ресурсного тягаря між силовими відомствами та одиницями державного устрою.

У зв’язку з цим у звіті наводиться приклад того, що Кремль виставляє рахунки російській державній енергетичній компанії "Газпром" за вербування добровольців в окупованій Донецькій області, пропонуючи їм зарплату в розмірі 400 000 рублів (приблизно $4 900) на місяць.

В інституті зазначають: ресурси різних російських угруповань є обмеженими. А зусилля Кремля щодо їх поповнення вичерпають себе без реформи перерозподілу.

Експерти додають, що рішення російської влади "продовжувати покладатися на фінансове стимулювання добровільного набору як одноразовими виплатами, так і довічними пільгами призведе до великих довгострокових структурних витрат і не буде стійким на перспективу".

Основні висновки ISW за 13 квітня: