Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого Росія звинуватила у шпигунстві.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що схвалення російським президентом такого кроку відображає зростання впливу прихильників жорсткої лінії Кремля, які обстоюють поглиблення конфронтації зі США.

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Затримання Гершковича викликало гнівні засудження з боку США та їхніх союзників та ознаменувало черговий спад у відносинах між США та Росією, які погіршилися після вторгнення Путіна в Україну.

Президентка Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова зазначила: "Це має стати справжнім тривожним сигналом не лише для США, але й для всього Заходу. Це сигнал про те, що Путін не має наміру повертатися до стабільних і надійних відносин".

У матеріалі Bloomberg зазначається, що оскільки війна затягується, Кремль все більше намагається представити її як "екзистенціальну боротьбу" проти НАТО, що прагне знищити Росію.

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"Такі кроки, як ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, виданий Міжнародним кримінальним судом минулого місяця, лише посилили відчуття керівництва Росії, що йому немає куди відступати в конфлікті, який, як він очікує, триватиме роками", – зазначає видання.

Можливо, російська влада спробує обміняти Гершковича на бізнесмена Владислава Клюшина, якого у США визнали винним у хакерстві та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів. За даними Bloomberg, Росія і раніше наполягала на включенні Клюшина в попередні обміни полоненими.

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