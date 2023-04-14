В ISW объяснили, как Кремль хочет использовать арест американского журналиста

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль попытается использовать арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, чтобы получить уступки со стороны Соединенных Штатов.

Источник: ISW

Детали: В отчете института говорится о том, что по сообщениям, президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича.

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По мнению военных аналитиков, "сообщения о личном участии Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны могут свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает этот арест как спланированную эскалацию, которую он будет пытаться использовать как рычаг для получения уступок от США".

Также в обзоре указывают, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов предупредил, что Россия может снова стать серьезной угрозой для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что сейчас она сталкивается с серьезными проблемами с мобилизацией.

Он отметил, что Украина и ее союзники не должны недооценивать российские возможности создания вооруженных сил в долгосрочной перспективе для ведения длительной войны на истощение.

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Как отмечают аналитики, Кремль еще не осуществил необходимой реорганизации для крупномасштабного развертывания российских вооруженных сил.

Следовательно, децентрализованные мобилизационные усилия России направлены на перераспределение ресурсного бремени между силовыми ведомствами и единицами государственного устройства.

В связи с этим в отчете приводится пример того, что Кремль выставляет счета российской государственной энергетической компании "Газпром" за вербовку добровольцев в оккупированной Донецкой области, предлагая им зарплату в размере 400 000 рублей (примерно $4 900) в месяц.

В институте отмечают: ресурсы различных российских группировок ограничены. А усилия Кремля по их пополнению исчерпают себя без реформы перераспределения.

Эксперты добавляют, что решение российских властей "продолжать полагаться на финансовое стимулирование добровольного набора как единовременными выплатами, так и пожизненными льготами приведет к большим долгосрочным структурным затратам и не будет устойчивым на перспективу".

Основные выводы ISW за 13 апреля: