Окупанти намагаються прискорити примусову паспортизацію – штаб

Окупанти змушують жителів Херсонщини перереєстровувати транспортні засоби за російськими вимогами, а на Донеччині міграційної служби країни-агресора працюють без вихідних.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська федерація продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України".

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Деталі: За даними штабу, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Кріс того, повідомляє Генштаб, особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Відомо, що відділи міграційної служби Російської Федерації працюють без вихідних.

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"Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу", – ідеться в повідомленні.