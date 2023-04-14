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Окупанти намагаються прискорити примусову паспортизацію – штаб

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 квітня 2023, 07:12
Окупанти намагаються прискорити примусову паспортизацію – штаб
фото: ТАСС

Окупанти змушують жителів Херсонщини перереєстровувати транспортні засоби за російськими вимогами, а на Донеччині міграційної служби країни-агресора працюють без вихідних.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська федерація продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України".

Деталі: За даними штабу, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Кріс того, повідомляє Генштаб, особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Відомо, що відділи міграційної служби Російської Федерації працюють без вихідних.

"Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу", – ідеться в повідомленні.

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Теми: ГенштабокупаціяДонецька областьХерсонська область
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