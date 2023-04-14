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Окупанти намагаються прискорити примусову паспортизацію – штаб

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 квітня 2023, 07:12
Окупанти намагаються прискорити примусову паспортизацію – штаб
фото: ТАСС

Окупанти змушують жителів Херсонщини перереєстровувати транспортні засоби за російськими вимогами, а на Донеччині міграційної служби країни-агресора працюють без вихідних.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська федерація продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України".

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Деталі: За даними штабу, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Кріс того, повідомляє Генштаб, особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Відомо, що відділи міграційної служби Російської Федерації працюють без вихідних.

ВІДЕО ДНЯ

"Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу", – ідеться в повідомленні.

Теми: ГенштабокупаціяДонецька областьХерсонська область
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