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Оккупанты пытаются ускорить принудительную паспортизацию – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 14 апреля 2023, 07:12
Оккупанты пытаются ускорить принудительную паспортизацию – штаб
фото: ТАСС

Оккупанты заставляют жителей Херсонщины перерегистрировать транспортные средства по российским требованиям, а в Донецкой области миграционные службы страны-агрессора работают без выходных.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российская федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины".

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Детали: По данным штаба, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

Кроме того, сообщает Генштаб, особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных.

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"Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса", – говорится в сообщении.

Темы: ГенштабоккупацияДонецкая областьХерсонская область
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