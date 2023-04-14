Росіяни випустили по Херсонщині 280 снарядів: є загиблі та поранені

За минулу добу росіяни здійснили 68 обстрілів Херсонської області, випустивши 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: За даними ОВА, місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію закладу освіти в с. Зміївка та паркову зону в Херсоні.

Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, чотири – дістали поранення.