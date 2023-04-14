Россияне выпустили по Херсонщине 280 снарядов: есть погибшие и раненые

За минувшие сутки россияне совершили 68 обстрелов Херсонской области, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: По данным ОВА, город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения в с. Змиевка и парковую зону в Херсоне.

В результате вражеских обстрелов два человека погибли, четыре – получили ранения.