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Россияне выпустили по Херсонщине 280 снарядов: есть погибшие и раненые

Ольга ГлущенкоПятница, 14 апреля 2023, 07:47
Россияне выпустили по Херсонщине 280 снарядов: есть погибшие и раненые
иллюстративное фото wikimapia.org

За минувшие сутки россияне совершили 68 обстрелов Херсонской области, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: По данным ОВА, город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения в с. Змиевка и парковую зону в Херсоне.

В результате вражеских обстрелов два человека погибли, четыре – получили ранения.

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Темы: Херсонская областьобстрел
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