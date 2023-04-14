Втрати Росії перевищили 181 тисячу солдатів
П'ятниця, 14 квітня 2023, 08:11
Лише за минулу добу захисники України знищили близько 500 загарбників, 16 ворожих ББМ, 7 артилерійських систем та 4 танки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано,
- танків – 3 650 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 7 069 (+16) од,
- артилерійських систем – 2 784 (+7) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засобів ППО – 283 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+0) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3) од,
- спеціальної техніки – 321 (+1) од.
Дані уточнюються.