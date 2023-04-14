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Втрати Росії перевищили 181 тисячу солдатів

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 08:11
Втрати Росії перевищили 181 тисячу солдатів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу захисники України знищили близько 500 загарбників, 16 ворожих ББМ, 7 артилерійських систем та 4 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 650 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 7 069 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2 784 (+7) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засобів ППО – 283 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+0) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 321 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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