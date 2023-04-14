Потери России превысили 181 тысячу солдат
Пятница, 14 апреля 2023, 08:11
Только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 500 захватчиков, 16 вражеских ББМ, 7 артиллерийских систем и 4 танка.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 3 650 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7 069 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2 784 (+7) ед,
- РСЗО – 535 (+0) ед,
- средств ПВО – 283 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+0) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 640 (+3) ед,
- специальной техники – 321 (+1) ед.
Данные уточняются.
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