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Окупанти били по Харківщині: 4 поранених, волонтер – у важкому стані

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 09:26
Окупанти били по Харківщині: 4 поранених, волонтер – у важкому стані
Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото з Telegram Синєгубова

Четверо людей дістали поранення у результаті російських обстрілів Харківської області 13 квітня, один з поранених – волонтер, що допомагав з евакуацією людей, – перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram  

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя".

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Деталі: Ще одна людина – 28-річний тракторист – підірвалася на невідомому вибуховому предметі біля с. Лук'янці. Чоловік госпіталізований.

За словами голови ОВА, минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, окупанти били по Удах, Козачій Лопані, Стариці, Дворічній, Табаївці та інших населених пунктах.

Синєгубов підкреслив, що на лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та завдають окупантам відчутних втрат. 

Теми: Харківська областьвійнаволонтери
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