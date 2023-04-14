Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты били по Харьковской области: 4 раненых, волонтер – в тяжелом состоянии

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 09:26
Оккупанты били по Харьковской области: 4 раненых, волонтер – в тяжелом состоянии
Последствия российских ударов по Харьковской области. Фото из Telegram Синегубова

Четыре человека получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области 13 апреля, один из раненых – волонтер, который помогал с эвакуацией людей, – находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram 

Прямая речь Синегубова: "В результате обстрела из РСЗО "Град" с. Кучеровка Купянского района повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Ранения получили 3 мужчин – 50-ти, 51-го и 23-х лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Реклама:

В результате обстрела пгт. Двуречная Купянского района ранения получил 47-летний волонтер, который помогал осуществлять эвакуацию населения. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь".

Детали: Еще один человек – 28-летний тракторист – подорвался на неизвестном взрывном предмете возле с. Лукьянцы. Мужчина госпитализирован.

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки россияне обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, оккупанты били по Удах, Казачьей Лопани, Старице, Двуречной, Табаевке и других населенных пунктах.

Синегубов подчеркнул, что на линии соприкосновения защитники Харьковщины надежно держат свои позиции и наносят оккупантам ощутимые потери.

Темы: Харьковская областьвойнаволонтеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
Все новости...
Реклама: