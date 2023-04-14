Оккупанты били по Харьковской области: 4 раненых, волонтер – в тяжелом состоянии

Последствия российских ударов по Харьковской области. Фото из Telegram Синегубова

Четыре человека получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области 13 апреля, один из раненых – волонтер, который помогал с эвакуацией людей, – находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В результате обстрела из РСЗО "Град" с. Кучеровка Купянского района повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Ранения получили 3 мужчин – 50-ти, 51-го и 23-х лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела пгт. Двуречная Купянского района ранения получил 47-летний волонтер, который помогал осуществлять эвакуацию населения. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь".

Детали: Еще один человек – 28-летний тракторист – подорвался на неизвестном взрывном предмете возле с. Лукьянцы. Мужчина госпитализирован.

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки россияне обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, оккупанты били по Удах, Казачьей Лопани, Старице, Двуречной, Табаевке и других населенных пунктах.

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Синегубов подчеркнул, что на линии соприкосновения защитники Харьковщины надежно держат свои позиции и наносят оккупантам ощутимые потери.