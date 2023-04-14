Розвідка Британії: РФ активізувала наступ на Бахмут, "вагнерівців" посилили

Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою "Вагнера".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Росія активізувала наступ на місто Бахмут Донецької області, оскільки сили міністерства оборони Росії та групи "Вагнера" покращили взаємодію", – йдеться в огляді.

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Українська оборона, за даними відомства, все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії.

"Штурмові групи "Вагнера" продовжують вести основний наступ через центр міста, в той час як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи "Вагнера" з північного та південного флангів операції", – повідомляють у Міноборони Британії.

Як зазначається, українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але здійснюють планомірний відхід з позицій, які були змушені віддати.

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Раніше розвідка Британії заявляла, що передача повітряно-десантним військам РФ термобаричних систем ТОС-1А може свідчити про майбутнє зростання їхньої ролі в наступальних операціях в Україні.