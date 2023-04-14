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Разведка Британии: РФ активизировала наступление на Бахмут, "вагнеровцев" усилили

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 09:20
Разведка Британии: РФ активизировала наступление на Бахмут, вагнеровцев усилили
карта DeepState

Россия активизировала наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между Минобороны РФ и группой "Вагнера".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Россия активизировала наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы министерства обороны России и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие", – говорится в обзоре.

Украинская оборона, по данным ведомства, все еще удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов они подверглись особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны России.

"Штурмовые группы "Вагнера" продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска усилили некоторые подразделения "Вагнера" с северного и южного флангов операции", – сообщают в Минобороны Великобритании.

Как отмечается, украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но осуществляют планомерный отход с позиций, которые были вынуждены отдать.

Ранее разведка Британии заявляла, что передача воздушно-десантным войскам РФ термобарических систем ТОС-1А может свидетельствовать о будущем росте их роли в наступательных операциях в Украине.

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Темы: Великобритания
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