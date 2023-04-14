Під Києвом затопило переправу до Іванкова

Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

У селищі Іванків на Київщині через опали розмило дамбу місцевого ставка – вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту".

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Деталі: Станом на ранок 14 квітня міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки.

Наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.

Поліція просить людей бути обережними.

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