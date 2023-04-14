Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Києвом затопило переправу до Іванкова

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 09:50
Під Києвом затопило переправу до Іванкова
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

У селищі Іванків на Київщині через опали розмило дамбу місцевого ставка – вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту". 

 

Деталі: Станом на ранок 14 квітня міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки. 

 

Наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі. 

 

Поліція просить людей бути обережними.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Київська областьстихійне лиходороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Київська область
На Київщині розмило дамбу: вода підтопила Іванків
Під час окупації Київщини загинуло майже 40 дітей – поліція
Тіла 195 убитих росіянами мешканців Київщини досі не опізнані – поліція
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: