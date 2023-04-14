Під Києвом затопило переправу до Іванкова
П'ятниця, 14 квітня 2023, 09:50
У селищі Іванків на Київщині через опали розмило дамбу місцевого ставка – вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища.
Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Пряма мова Нєбитова: "Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту".
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Деталі: Станом на ранок 14 квітня міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки.
Наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.
Поліція просить людей бути обережними.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київщини розмило дамбу місцевого ставка, вода підтопила дві вулиці у селищі Іванків. Укргідрометцентр попереджає, що в інших районах області також можливі затоплення через водопілля.