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Під Києвом затопило переправу до Іванкова

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 09:50
Під Києвом затопило переправу до Іванкова
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

У селищі Іванків на Київщині через опали розмило дамбу місцевого ставка – вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту". 

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Деталі: Станом на ранок 14 квітня міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки. 

 

Наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі. 

 

Поліція просить людей бути обережними.  

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Теми: Київська областьстихійне лиходороги
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