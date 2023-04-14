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Под Киевом затопило переправу до Иванкова

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 09:50
Под Киевом затопило переправу до Иванкова
Здесь и далее фото из Telegram Небытова

В поселке Иванков Киевской области из-за осадков размыло дамбу местного пруда – вода затопила улицы населенного пункта, а также временную переправу до поселка.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, Киевская областная военная администрация в Telegram

Прямая речь Небитова: "Временная переправа до поселка Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за длительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта". 

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Детали: По состоянию на утро 14 апреля мост в Иванкове закрыт для передвижения любой транспортной техники. 

 

Сейчас объезд до Иванкова осуществляется через село Кухари. 

 

Полиция просит людей быть осторожными.

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Темы: Киевская областьстихийное бедствиедороги
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