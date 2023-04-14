Под Киевом затопило переправу до Иванкова
Пятница, 14 апреля 2023, 09:50
В поселке Иванков Киевской области из-за осадков размыло дамбу местного пруда – вода затопила улицы населенного пункта, а также временную переправу до поселка.
Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, Киевская областная военная администрация в Telegram
Прямая речь Небитова: "Временная переправа до поселка Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за длительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта".
Детали: По состоянию на утро 14 апреля мост в Иванкове закрыт для передвижения любой транспортной техники.
Сейчас объезд до Иванкова осуществляется через село Кухари.
Полиция просит людей быть осторожными.
Предыстория:
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- Ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области размыло дамбу местного пруда, вода подтопила две улицы в поселке Иванков. Укргидрометцентр предупреждает, что в других районах области также возможны затопления из-за половодья.