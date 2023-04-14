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На Сумщині спіймали агента РФ: шукав "слабкі місця" на кордоні

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 11:08
На Сумщині спіймали агента РФ: шукав слабкі місця на кордоні
Фото СБУ

СБУ затримала агента Росії, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні у Сумській області та інформацію про розташування сил оборони.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Ним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення".

Деталі: Повідомляється, що чоловіка завербували під час однієї з поїздок до Росії, де він підтримував контакт з росіянином, що працював на ФСБ.

Після 24 лютого 2022 року зловмисник отримав завдання збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України.

Зокрема, ворога цікавили локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області.

Щоб зібрати інформацію російський агент об’їжджав населені пункти Сумщини на власному автомобілі, говорив з місцевими жителями і випитував про присутність українських військових у прикордонні.

Отримані дані зловмисник наносив на електронну карту, щоб потім передати ФСБ. З представниками агресора спілкувався у закритому чаті одного із месенджерів.
 
Контррозвідники СБУ затримали чоловіка під час виконання розвідувального завдання. 

 

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності на користь окупантів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теми: Сумська областьСБУФСБ
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