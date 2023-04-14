Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине поймали агента РФ: искал "слабые места" на границе

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 11:08
На Сумщине поймали агента РФ: искал слабые места на границе
Фото СБУ

СБУ задержала агента России, который искал "слабые места" на украинско-российской границе в Сумской области и информацию о расположении сил обороны.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мероприятий на Сумщине. Им оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения".

Реклама:

Детали: Сообщается, что мужчину завербовали во время одной из поездок в Россию, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ.

После 24 февраля 2022 года злоумышленник получил задание собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины.

В частности, врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и имеющееся вооружение украинских защитников на территории Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ

Чтобы собрать информацию российский агент объезжал населенные пункты Сумщины на собственном автомобиле, говорил с местными жителями и выспрашивал о присутствии украинских военных в приграничье.

Полученные данные злоумышленник наносил на электронную карту, чтобы потом передать ФСБ. С представителями агрессора общался в закрытом чате одного из мессенджеров.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину во время выполнения разведывательного задания. 

 

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: Сумская областьСБУФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
Все новости...
Реклама: