На Сумщине поймали агента РФ: искал "слабые места" на границе

СБУ задержала агента России, который искал "слабые места" на украинско-российской границе в Сумской области и информацию о расположении сил обороны.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мероприятий на Сумщине. Им оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения".

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Детали: Сообщается, что мужчину завербовали во время одной из поездок в Россию, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ.

После 24 февраля 2022 года злоумышленник получил задание собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины.

В частности, врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и имеющееся вооружение украинских защитников на территории Сумской области.

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Чтобы собрать информацию российский агент объезжал населенные пункты Сумщины на собственном автомобиле, говорил с местными жителями и выспрашивал о присутствии украинских военных в приграничье.

Полученные данные злоумышленник наносил на электронную карту, чтобы потом передать ФСБ. С представителями агрессора общался в закрытом чате одного из мессенджеров.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину во время выполнения разведывательного задания.

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.