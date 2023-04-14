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На Сумщине поймали агента РФ: искал "слабые места" на границе

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 11:08
На Сумщине поймали агента РФ: искал слабые места на границе
Фото СБУ

СБУ задержала агента России, который искал "слабые места" на украинско-российской границе в Сумской области и информацию о расположении сил обороны.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мероприятий на Сумщине. Им оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения".

Детали: Сообщается, что мужчину завербовали во время одной из поездок в Россию, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ.

После 24 февраля 2022 года злоумышленник получил задание собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины.

В частности, врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и имеющееся вооружение украинских защитников на территории Сумской области.

Чтобы собрать информацию российский агент объезжал населенные пункты Сумщины на собственном автомобиле, говорил с местными жителями и выспрашивал о присутствии украинских военных в приграничье.

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Полученные данные злоумышленник наносил на электронную карту, чтобы потом передать ФСБ. С представителями агрессора общался в закрытом чате одного из мессенджеров.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину во время выполнения разведывательного задания. 

 

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: Сумская областьСБУФСБ
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