Прем'єр Польщі: Війна в Україні може тривати кілька років

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що війна в Україні може тривати кілька років.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не вираховуємо якусь точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", – сказав Моравецький, коли його запитали, як довго може тривати війна.

На запитання журналістки, чи може війна тривати навіть кілька років, прем'єр-міністр відповів ствердно.

Моравецький також запевнив, що все ще довіряє американським спецслужбам, незважаючи на нещодавній витік секретних документів.

"Це прикро, але такі речі, на жаль, трапляються", – сказав глава польського уряду.

Він додав, що Польща підтримує часті контакти зі спецслужбами США, а сам він двічі зустрічався з координатором цих служб, директором Національної розвідки Евріл Гейнс.

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Як повідомлялося, Матеуш Моравецький підтвердив підтримку Варшавою плану вступу України в Північноатлантичний Альянс, який передбачав би певні гарантії безпеки, на саміті НАТО у Вільнюсі.