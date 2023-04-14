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Премьер Польши: Война в Украине может длиться несколько лет

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 11:14

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война в Украине может длиться несколько лет.

Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может длиться война.

На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.

Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.

"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что Польша поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.

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Как сообщалось, Матеуш Моравецкий подтвердил поддержку Варшавой плана вступления Украины в Североатлантический Альянс, который предусматривал бы определенные гарантии безопасности, на саммите НАТО в Вильнюсе.

Темы: войнаПольшаУкраина
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