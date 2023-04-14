Росія переводить Тихоокеанський флот у найвищий ступінь готовності

Росія почала раптову перевірку свого тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Деталі: Шойгу сказав, що "піднято за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі". Це робиться начебто з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення.

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Пряма мова: "У ході заходу Тихоокеанському флоту належить відобразити масовані ракетно-авіаційні удари, провести навчання з пошуку та знищення підводних човнів, виконати торпедні, артилерійські стрільби та ракетні пуски під час ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника".

Передісторія:

Ще в серпні 2022 року британська розвідка повідомляла, що Російський Чорноморський флот притиснувся до Криму і не має ефективного контролю над морем.