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Росія переводить Тихоокеанський флот у найвищий ступінь готовності

П'ятниця, 14 квітня 2023, 11:22
Росія переводить Тихоокеанський флот у найвищий ступінь готовності
Фото ілюстративне

Росія почала раптову перевірку свого тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Деталі: Шойгу сказав, що "піднято за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі". Це робиться начебто з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення.

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Пряма мова: "У ході заходу Тихоокеанському флоту належить відобразити масовані ракетно-авіаційні удари, провести навчання з пошуку та знищення підводних човнів, виконати торпедні, артилерійські стрільби та ракетні пуски під час ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника".

Передісторія:

Ще в серпні 2022 року британська розвідка повідомляла, що Російський Чорноморський флот притиснувся до Криму і не має ефективного контролю над морем.

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Теми: арміяРосія
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