Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія переводить Тихоокеанський флот у найвищий ступінь готовності

П'ятниця, 14 квітня 2023, 11:22
Росія переводить Тихоокеанський флот у найвищий ступінь готовності
Фото ілюстративне

Росія почала раптову перевірку свого тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Деталі: Шойгу сказав, що "піднято за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі". Це робиться начебто з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення.

Пряма мова: "У ході заходу Тихоокеанському флоту належить відобразити масовані ракетно-авіаційні удари, провести навчання з пошуку та знищення підводних човнів, виконати торпедні, артилерійські стрільби та ракетні пуски під час ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника".

Передісторія:

Ще в серпні 2022 року британська розвідка повідомляла, що Російський Чорноморський флот притиснувся до Криму і не має ефективного контролю над морем.

Теми: арміяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
армія
Вогні великого міста. Аеророзвідник Сергій Гнезділов про фронт, тил і екзамен на поствійну
У Білорусі пропонують призивати в армію студентів, як в СРСР під час війни в Афганістані
США починають масштабні навчання з ядерного стримування
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: