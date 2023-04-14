Россия переводит Тихоокеанский флот в высшую степень готовности

Россия начала внезапную проверку своего тихоокеанского флота и переводит его в высшую степень готовности.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", цитируемое министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Детали: Шойгу сказал, что "поднят по тревоге и начал приведение в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе". Это делается якобы для оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по назначению.

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Прямая речь: "В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести обучение по поиску и уничтожению подлодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски при поражении корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника".

Предыстория:

Еще в августе 2022 года британская разведка сообщала, что Российский Черноморский флот прижался к Крыму и не имеет эффективного контроля над морем.