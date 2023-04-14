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На в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 11:55
На в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ
фото ДПСУ

На в'їзді в Київ прикордонники зупинили священника УПЦ МП, в телефоні якого виявили компрометуючі матеріали російського спрямування.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Правоохоронці зазначають, що чоловік 1969 року народження є уродженцем Росії, проте проживає в Україні та має українське громадянство.

 

У закордонному паспорті водночас є відмітки про перетин кордону РФ, крайні – датовані 2021 роком.

Також монах мав трудову книжку РФ, в якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів в країні-агресорці.

Крім того, в мобільному телефоні прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в російському банку, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в‘їзду на територію РФ.

 

Зі слів монаха, зараз він несе службу в одному з монастирів на Київщині. Також чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю - виготовляє вироби з металу.

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У ДПСУ повідомляють, що для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам.

Теми: УПЦ МППрикордонна службаКиїв
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