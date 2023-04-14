На въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

На въезде в Киев пограничники остановили священника УПЦ МП, в телефоне которого обнаружили компрометирующие материалы российского направления.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Правоохранители отмечают, что мужчина 1969 года рождения является уроженцем России, однако проживает в Украине и имеет украинское гражданство.

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В загранпаспорте он имеет отметки о пересечении границы РФ, крайние - датированы 2021 годом.

Также монах имел трудовую книжку РФ, в которой указано, что до 2016 года он работал на одном из заводов в стране-агрессоре.

Кроме того, в мобильном телефоне пограничники обнаружили подписки на телеграмм-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в российском банке, множество номеров российских операторов и переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию РФ.

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По словам монаха, сейчас он несет службу в одном из монастырей на Киевщине. Также мужчина сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью - изготавливает изделия из металла.

В ГПСУ сообщают, что для дальнейшей проверки священнослужителя передали компетентным органам.