На въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ
На въезде в Киев пограничники остановили священника УПЦ МП, в телефоне которого обнаружили компрометирующие материалы российского направления.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Правоохранители отмечают, что мужчина 1969 года рождения является уроженцем России, однако проживает в Украине и имеет украинское гражданство.
В загранпаспорте он имеет отметки о пересечении границы РФ, крайние - датированы 2021 годом.
Также монах имел трудовую книжку РФ, в которой указано, что до 2016 года он работал на одном из заводов в стране-агрессоре.
Кроме того, в мобильном телефоне пограничники обнаружили подписки на телеграмм-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в российском банке, множество номеров российских операторов и переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию РФ.
По словам монаха, сейчас он несет службу в одном из монастырей на Киевщине. Также мужчина сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью - изготавливает изделия из металла.
В ГПСУ сообщают, что для дальнейшей проверки священнослужителя передали компетентным органам.