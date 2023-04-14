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Україна повернула тіла 82 загиблих воїнів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 12:09
Україна повернула тіла 82 загиблих воїнів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯІНФОРМ

В Україну у п’ятницю повернули тіла 82 загиблих військових.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами". 

Деталі: У Мінреінтеграції підкреслили, що передача тіл здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

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Теми: війнаобмін
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