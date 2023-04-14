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Украина вернула тела 82 погибших воинов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 апреля 2023, 12:09
Украина вернула тела 82 погибших воинов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С АРМИЯИНФОРМ

В Украину в пятницу вернули тела 82 погибших военных.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами". 

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Детали: В Минреинтеграции подчеркнули, что передача тел осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Темы: войнаобмен
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