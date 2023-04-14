Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина вернула тела 82 погибших воинов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 апреля 2023, 12:09
Украина вернула тела 82 погибших воинов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С АРМИЯИНФОРМ

В Украину в пятницу вернули тела 82 погибших военных.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами". 

Детали: В Минреинтеграции подчеркнули, что передача тел осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
война
От российских ударов в четверг погибли гражданские в Херсонской области, обстрелы были в 8 областях
В МИД считают, что Крым будет освобожден и военным, и дипломатическим путем
Премьер Польши: Война в Украине может длиться несколько лет
Последние новости
06:04
Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
Все новости...
Реклама: