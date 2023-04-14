Украина вернула тела 82 погибших воинов

В Украину в пятницу вернули тела 82 погибших военных.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами".

Детали: В Минреинтеграции подчеркнули, что передача тел осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.