Украина вернула тела 82 погибших воинов
Пятница, 14 апреля 2023, 12:09
В Украину в пятницу вернули тела 82 погибших военных.
Источник: пресс-служба Минреинтеграции
Дословно: "Удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами".
Реклама:
Детали: В Минреинтеграции подчеркнули, что передача тел осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.