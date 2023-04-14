УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського у Хотині держзаповіднику

​​Міністерство культури та інформполітики заявило, що релігійна громада УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського державному заповіднику "Хотинська фортеця".

Джерело: Мінкульт

Дослівно: "12 квітня 2023 року релігійна громада УПЦ МП добровільно передала ключі від церкви Олександра Невського державному історико-архітектурному заповіднику "Хотинська фортеця" та підписала акт приймання-передачі (повернення) майна".

Деталі: У Мінкульті вказують, що вищевказана церква св. 1833-1834 рр.. знаходиться на території заповідника та є складовою комплексу споруд Хотинської фортеці.

До 31 грудня 2021 року церква була у користуванні релігійної громади парафії на честь святого князя Александра Невського Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви згідно з договором про безоплатне користування релігійною організацією культовими спорудами та іншим майном, що є державною власністю від 28 березня 2012 року.

Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений. Понад рік церква була зачинена.