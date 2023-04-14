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УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського у Хотині держзаповіднику

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 12:23
УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського у Хотині держзаповіднику
Хотин. Храм св. Олександра Невського. фото з Facebook

​​Міністерство культури та інформполітики заявило, що релігійна громада УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського державному заповіднику "Хотинська фортеця".

Джерело: Мінкульт

Дослівно: "12 квітня 2023 року релігійна громада УПЦ МП добровільно передала ключі від церкви Олександра Невського державному історико-архітектурному заповіднику "Хотинська фортеця" та підписала акт приймання-передачі (повернення) майна".

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Деталі: У Мінкульті вказують, що вищевказана церква св. 1833-1834 рр.. знаходиться  на території заповідника та є складовою комплексу споруд Хотинської фортеці.

До 31 грудня 2021 року церква була у користуванні релігійної громади парафії на честь святого князя Александра Невського Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви згідно з договором про безоплатне користування релігійною організацією культовими спорудами та іншим майном, що є державною власністю від 28 березня 2012 року.

Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений. Понад рік церква була зачинена.

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Теми: УПЦ МПМінкультурицерква
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