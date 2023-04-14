Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського у Хотині держзаповіднику

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 12:23
УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського у Хотині держзаповіднику
Хотин. Храм св. Олександра Невського. фото з Facebook

​​Міністерство культури та інформполітики заявило, що релігійна громада УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського державному заповіднику "Хотинська фортеця".

Джерело: Мінкульт

Дослівно: "12 квітня 2023 року релігійна громада УПЦ МП добровільно передала ключі від церкви Олександра Невського державному історико-архітектурному заповіднику "Хотинська фортеця" та підписала акт приймання-передачі (повернення) майна".

Деталі: У Мінкульті вказують, що вищевказана церква св. 1833-1834 рр.. знаходиться  на території заповідника та є складовою комплексу споруд Хотинської фортеці.

До 31 грудня 2021 року церква була у користуванні релігійної громади парафії на честь святого князя Александра Невського Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви згідно з договором про безоплатне користування релігійною організацією культовими спорудами та іншим майном, що є державною власністю від 28 березня 2012 року.

Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений. Понад рік церква була зачинена.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УПЦ МПМінкультурицерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
УПЦ МП
На в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ
Висновки комісії з перевірки Києво-Печерської лаври будуть після 15 травня
Митрополит УПЦ МП Павло із-під арешту поскаржився омбудсмену
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: