УПЦ МП передала ключи от церкви Александра Невского в Хотине госзаповеднику

Министерство культуры и информполитики заявило, что религиозная община УПЦ МП передала ключи от церкви Александра Невского государственному заповеднику "Хотинская крепость".

Источник: Минкульт

Дословно: "12 апреля 2023 года религиозная община УПЦ МП добровольно передала ключи от церкви Александра Невского государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость" и подписала акт приема-передачи (возврата) имущества".

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Детали: В Минкульте указывают, что вышеуказанная церковь св. 1833-1834 гг. находится на территории заповедника и является составной комплекса сооружений Хотинской крепости.

До 31 декабря 2021 года церковь была в пользовании религиозной общины прихода в честь святого князя Александра Невского Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви согласно договору о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми сооружениями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью от 28 марта 2012 года.

Договор с УПЦ действовал до 31 декабря 2021 года и не был продлен. Более года церковь была закрыта.