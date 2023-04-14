У ДСНС попереджають про затоплення на півночі та заході

Рятувальники попереджають про подальше підвищення рівнів води в річках на півночі та заході України.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "14-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки - червоний)".

Деталі: Крім того, 15-18 квiтня очікується підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м на рiчках басейну Прип'ятi.

У ДСНС повідомляють, що збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi. Можливе затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районі Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi – I рiвень небезпеки - жовтий.

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, (у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над поточними відмітками, без негативних наслiдкiв.

Що цьому передувало:

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