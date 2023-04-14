Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГСЧС предупреждают о затоплениях на севере и западе

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 апреля 2023, 12:56
В ГСЧС предупреждают о затоплениях на севере и западе
Иллюстративное фото с Getty Images

Спасатели предупреждают о дальнейшем повышении уровней воды в реках на севере и западе Украины.

Источник: пресс-служба ГСЧС 

Дословно: "14-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, обтоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности – красный)".

Реклама:

Детали: Кроме того, 15-18 апреля ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м на реках бассейна Припяти.

В ГСЧС сообщают, что сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области. Возможно затопление сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области - I уровень опасности - желтый.

На реках бассейнов Сяна, Днестра, (во Львовской и Ивано-Франковской областях) ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Ранее предупреждение объявили из-за половодья на Верхнем Днепре, через водохранилища Днепровского каскада, на Десне в пределах Черниговской области. Также второй уровень опасности объявили на Киевщине.

Темы: ГСЧСпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
ГСЧС
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: