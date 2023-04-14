В ГСЧС предупреждают о затоплениях на севере и западе

Спасатели предупреждают о дальнейшем повышении уровней воды в реках на севере и западе Украины.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "14-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, обтоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности – красный)".

Детали: Кроме того, 15-18 апреля ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м на реках бассейна Припяти.

В ГСЧС сообщают, что сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области. Возможно затопление сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области - I уровень опасности - желтый.

На реках бассейнов Сяна, Днестра, (во Львовской и Ивано-Франковской областях) ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий.

Что этому предшествовало:

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