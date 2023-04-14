Мамай втратив посаду мера Полтави

12 квітня виконавчий комітет Полтавської міської ради звільнив з посади мера Полтави Олександра Мамая, оскільки набрав сили вирок Вищого антикорупційного суду.

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

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12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства".

Деталі: Мамай визнав свою провину і відповідно до угоди перерахував 2 млн грн на "Армію дронів".

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