Мамай втратив посаду мера Полтави

12 квітня виконавчий комітет Полтавської міської ради звільнив з посади мера Полтави Олександра Мамая, оскільки набрав сили вирок Вищого антикорупційного суду.

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства".

Деталі: Мамай визнав свою провину і відповідно до угоди перерахував 2 млн грн на "Армію дронів".

Передісторія:

2 березня мера Полтави Олександра Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно у справі про працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок у нього вдома.