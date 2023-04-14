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Мамай потерял должность мэра Полтавы

Александр ШумилинПятница, 14 апреля 2023, 14:09
Мамай потерял должность мэра Полтавы

12 апреля исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил с должности мэра Полтавы Александра Мамая, поскольку вступил в силу приговор Высшего антикоррупционного суда.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "4 апреля 2023 года вступил в законную силу приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской голова А. Мамая признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

12 апреля 2023 года исполнительным комитетом Полтавского городского совета О. Мамая уволена с занимаемой должности и издана трудовая книжка с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства".

Детали: Мамай признал свою вину и в соответствии с соглашением перечислил 2 млн грн на "Армию дронов".

Предыстория:

  • 2 марта мэра Полтавы Александра Мамая приговорили к 5 годам тюрьмы условно по делу о трудоустройстве в коммунальное предприятие двух женщин, фактически выполнявших работу домохозяек у него дома.

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Темы: Полтава
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