Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 14:49
Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону
Виснажені російські спецпризначенці 22-ї окремої бригади після повернення з України, південний захід Росії; фото за листопад 2021 року (ліворуч) і листопад 2022 року (праворуч); The Washington Post

Російські командири з початку повномасштабного вторгнення відправили у бій спецпризначенців у складі піхоти – ті зазнали величезних втрат, і це змінило динаміку війни.

Джерело: The Washington Post із посиланням на оприлюднені секретні документи Пентагону

Деталі: Згідно з оприлюдненими документами, російське командування надмірно покладається на спеціалізовані підрозділи, які брали участь у війні у складі піхотних формувань, які, як і українські, зазнали величезних втрат. 

Реклама:

WP повідомляє, що зазвичай спецпризначенцям доручають таємні місії з високим ступенем ризику – включно з наказом захопити президента Володимира Зеленського – для виконання яких вони проходять найсучаснішу підготовку в російській армії.

Однак на початку повномасштабного вторгнення російські командири, які хотіли "спіймати момент", віддали наказ елітним військовим вступити в прямий бій, як йдеться в оцінці американської розвідки.

Виснаження російських спецпідрозділів змінило динаміку війну з самого початку, обмеживши можливість Кремля виконувати таємні операції.

ВІДЕО ДНЯ

Американська розвідка вважає, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не тільки в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська.

Стан підрозділів також погіршується через нестачу досвіду. Спецпризначенці потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, як йдеться в американських документах, Таким чином, Москві може знадобитися десятиліття, щоб відновити ці підрозділи.

У документах не сказано, скільки спецназівців було вбито або поранено в Україні, однак в них, посилаючись на перехоплення розвідки, стверджується, що тільки один підрозділ – 346-й – "втратив майже всю бригаду, залишивши в строю лише 125 військовослужбовців з 900 розгорнутого складу".

Повідомляється, що аналітики розвідки відстежили кожен підрозділ спецпризначенців, який повернувся з України на південь Росії, за винятком 25-го полку.  Про їхнє повернення, ймовірно, немає даних через величезні втрати особового складу, як припускають у розвідці.

Теми: війнаРосіявитік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
війна
Пірати ХХІ століття у Чорному морі. Що собою являє ЧФ Росії та що від нього чекати
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: