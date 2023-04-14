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Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 14:49
Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону
Виснажені російські спецпризначенці 22-ї окремої бригади після повернення з України, південний захід Росії; фото за листопад 2021 року (ліворуч) і листопад 2022 року (праворуч); The Washington Post

Російські командири з початку повномасштабного вторгнення відправили у бій спецпризначенців у складі піхоти – ті зазнали величезних втрат, і це змінило динаміку війни.

Джерело: The Washington Post із посиланням на оприлюднені секретні документи Пентагону

Деталі: Згідно з оприлюдненими документами, російське командування надмірно покладається на спеціалізовані підрозділи, які брали участь у війні у складі піхотних формувань, які, як і українські, зазнали величезних втрат. 

WP повідомляє, що зазвичай спецпризначенцям доручають таємні місії з високим ступенем ризику – включно з наказом захопити президента Володимира Зеленського – для виконання яких вони проходять найсучаснішу підготовку в російській армії.

Однак на початку повномасштабного вторгнення російські командири, які хотіли "спіймати момент", віддали наказ елітним військовим вступити в прямий бій, як йдеться в оцінці американської розвідки.

Виснаження російських спецпідрозділів змінило динаміку війну з самого початку, обмеживши можливість Кремля виконувати таємні операції.

Американська розвідка вважає, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не тільки в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська.

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Стан підрозділів також погіршується через нестачу досвіду. Спецпризначенці потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, як йдеться в американських документах, Таким чином, Москві може знадобитися десятиліття, щоб відновити ці підрозділи.

У документах не сказано, скільки спецназівців було вбито або поранено в Україні, однак в них, посилаючись на перехоплення розвідки, стверджується, що тільки один підрозділ – 346-й – "втратив майже всю бригаду, залишивши в строю лише 125 військовослужбовців з 900 розгорнутого складу".

Повідомляється, що аналітики розвідки відстежили кожен підрозділ спецпризначенців, який повернувся з України на південь Росії, за винятком 25-го полку.  Про їхнє повернення, ймовірно, немає даних через величезні втрати особового складу, як припускають у розвідці.

Теми: війнаРосіявитік
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