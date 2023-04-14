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Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 апреля 2023, 14:49
Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона
Истощенные российские спецназовцы 22-й отдельной бригады после возвращения из Украины, юго-запад России; фото за ноябрь 2021 года (слева) и ноябрь 2022 года (справа); The Washington Post

Российские командиры с начала полномасштабного вторжения отправили в бой спецназовцев в составе пехоты – те понесли огромные потери, и это изменило динамику войны.

Источник: The Washington Post со ссылкой на обнародованные засекреченные документы Пентагона

Детали: Согласно обнародованным документам, российское командование чрезмерно полагается на специализированные подразделения, которые участвовали в войне в составе пехотных формирований, которые, как и украинские, понесли огромные потери. 

WP сообщает, что обычно спецназовцам поручают тайные миссии с высокой степенью риска – включая приказ захватить президента Владимира Зеленского – для выполнения которых они проходят самую современную подготовку в российской армии.

Однако в начале полномасштабного вторжения российские командиры, которые хотели "поймать момент", отдали приказ элитным военным вступить в прямой бой, как говорится в оценке американской разведки.

Истощение российских спецподразделений изменило динамику войну с самого начала, ограничив возможность Кремля выполнять тайные операции.

Американская разведка считает, что ошеломляющие потери, которые понесли эти подразделения, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские войска.

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Состояние подразделений также ухудшается из-за недостатка опыта. Спецназовцы нуждаются в не менее четырех лет специализированной подготовки, как говорится в американских документах, таким образом, Москве может потребоваться десятилетие, чтобы восстановить эти подразделения.

В документах не сказано, сколько спецназовцев было убито или ранено в Украине, однако в них, ссылаясь на перехват разведки, утверждается, что только одно подразделение – 346-й – "потеряло почти всю бригаду, оставив в строю лишь 125 военнослужащих из 900 развернутого состава".

Сообщается, что аналитики разведки отследили каждое спецназовское подразделение, которое вернулось из Украины на юг России, за исключением 25-го полка.  Об их возвращении, вероятно, нет данных из-за огромных потерь личного состава, как предполагают в разведке.

Темы: войнаРосcияутечка
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