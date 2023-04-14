МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на закиди прем’єра Угорщини про те, що Київ в умовах війни дуже залежить від фінансової підтримки західних партнерів – нагадавши, що Європа отримує взамін, а також про ситуацію самої Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник назвав цинічними такі висловлювання угорського прем’єра у ситуації, коли і сама Угорщина потребує чималих коштів ЄС для підтримання економічної стабільності.

"Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, у свою власну безпеку.

Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", – наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан в одному з останніх інтерв’ю назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться".

Його заяву майже одразу похвалили у Москві.