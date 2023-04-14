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МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 15:03

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на упреки премьера Венгрии о том, что Киев в условиях войны очень зависит от финансовой поддержки западных партнеров – напомнив, что Европа получает взамен, а также о ситуации самой Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Представитель назвал циничными такие высказывания венгерского премьера в ситуации, когда и сама Венгрия нуждается в немалых средствах ЕС для поддержания экономической стабильности.

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"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует, прежде всего, в свою собственную безопасность.

Венгерская власть должна быть благодарна за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", – отметил Олег Николенко.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан в одном из последних интервью назвал Украину "финансово несуществующей", сетуя, что Европа помогает ей финансировать много базовых потребностей, и заявил, что без этой поддержки "война сразу закончится".

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Его заявление почти сразу похвалили в Москве.

Темы: ОрбанВенгрияУкраинаЕС
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