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Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
SpringMeetings2023, фото з Twitter Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

Про це він написав у себе в Twitter, пише "Європейська правда".

В ході візиту до США Шмигаль провів зустріч з французьким міністром економіки Бруно ле Мером.

"Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення", – написав український прем`єр.

Нагадаємо, напередодні уряд Швейцарії оголосив про намір виділити Україні щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) до 2028 року.

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Теми: Франціядопомога УкраїнігрошіШмигаль
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