Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро.

Об этом он написал у себя в Twitter, пишет "Европейская правда".

В ходе визита в США Шмыгаль провел встречу с французским министром экономики Бруно ле Мэром.

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"Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление", – написал украинский премьер.

Провів розмову із @BrunoLeMaire на полях #SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку. pic.twitter.com/MRlC3Ti6O3