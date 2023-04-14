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Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
SpringMeetings2023, фото из Twitter Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро.

Об этом он написал у себя в Twitter, пишет "Европейская правда".

В ходе визита в США Шмыгаль провел встречу с французским министром экономики Бруно ле Мэром.

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"Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление", – написал украинский премьер.

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Напомним, накануне правительство Швейцарии объявило о намерении выделить Украине по меньшей мере еще 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долларов) до 2028 года.

Темы: Францияпомощь УкраинеденьгиШмыгаль
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