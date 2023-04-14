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France 24 показав сюжет з табору російських окупантів і назвав "ворожим" контрнаступ України

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 16:20

Знімальна група телеканалу France 24, який фінансує французька держава, відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська, які воюють в агресивній війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сюжет тривалістю 1 хвилина 34 секунди опублікований на сайті телеканалу 13 квітня. Матеріал англійською мовою вийшов під заголовком: "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом".

"Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися", – починається сюжет французьких журналістів.

У сюжеті немає згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України, натомість можна помітити елементи російської пропаганди. Наприклад, військові РФ хваляться, що їхня зброя краща за західну, зокрема – за танки Leopard. Один із героїв сюжету також каже, що "з гідністю захищає історію" своєї країни.

На одному з російських військових можна побачити кепку з символом агресії Z і символами Радянського Союзу.

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Інший російський мобілізований у матеріалі каже, що "не боїться смерті", але боїться, що його "діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка".

Ще один російський солдат сказав, що не боїться контрнаступу українських військ, який журналіст, цитуючи свого "героя", назвав "ворожим". "Все ламається, все вбивається. Непереможних нема", – заявляє російський солдат.

Нагадаємо, в лютому американський телеканал NBC опублікував репортаж з анексованого Росією Криму, де прямо вказувалось, що журналісти потрапили на півострів із порушенням українського законодавства – через Кримський міст.

У МЗС України тоді нагадали, що відвідання тимчасово окупованого Криму з території Росії є порушенням законодавства України, за що передбачена відповідальність.

Теми: РосіяокупаціяФранція
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