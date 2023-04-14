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France 24 показал сюжет из лагеря российских оккупантов и назвал "вражеским" контрнаступление Украины

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 16:20

Съемочная группа телеканала France 24, который финансирует французское государство, посетила лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска, воюющие в агрессивной войне против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сюжет продолжительностью 1 минута 34 секунды опубликован на сайте телеканала 13 апреля. Материал на английском языке вышел под заголовком: "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

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"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", – начинается сюжет французских журналистов.

В сюжете нет упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины, зато можно заметить элементы российской пропаганды. Например, военные РФ хвастаются, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "с честью защищает историю" своей страны.

На одном из российских военных можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза.

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Другой российский мобилизованный в материале говорит, что "не боится смерти", но боится, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".

Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего "героя", назвал "вражеским". "Все ломается, все убивается. Непобедимых нет", – заявляет российский солдат.

Напомним, в феврале американский телеканал NBC опубликовал репортаж из аннексированного Россией Крыма, где прямо указывалось, что журналисты попали на полуостров с нарушением украинского законодательства – через Крымский мост.

В МИД Украины тогда напомнили, что посещение временно оккупированного Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность.

Темы: РосcияоккупацияФранция
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