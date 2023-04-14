Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

France 24 показал сюжет из лагеря российских оккупантов и назвал "вражеским" контрнаступление Украины

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 16:20

Съемочная группа телеканала France 24, который финансирует французское государство, посетила лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска, воюющие в агрессивной войне против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сюжет продолжительностью 1 минута 34 секунды опубликован на сайте телеканала 13 апреля. Материал на английском языке вышел под заголовком: "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", – начинается сюжет французских журналистов.

В сюжете нет упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины, зато можно заметить элементы российской пропаганды. Например, военные РФ хвастаются, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "с честью защищает историю" своей страны.

На одном из российских военных можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза.

Другой российский мобилизованный в материале говорит, что "не боится смерти", но боится, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".

ВИДЕО ДНЯ

Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего "героя", назвал "вражеским". "Все ломается, все убивается. Непобедимых нет", – заявляет российский солдат.

Напомним, в феврале американский телеканал NBC опубликовал репортаж из аннексированного Россией Крыма, где прямо указывалось, что журналисты попали на полуостров с нарушением украинского законодательства – через Крымский мост.

В МИД Украины тогда напомнили, что посещение временно оккупированного Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность.

Темы: РосcияоккупацияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

Запрет импорта украинской агропродукции усложняет продолжение беспошлинной торговли ЕС с Украиной – СМИ

Зеленскому на ставке доложили о ситуации на фронте и украинских боеприпасах

фотоРоссия приговорила оппозиционера Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных

Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива

Все новости...
Росcия
Спецслужбы Норвегии рассказали о деятельности высланных из посольства РФ шпионов
Слив разведывательных данных, ситуация в Бахмуте, электронные повестки в России — главное о войне за неделю
Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона
Последние новости
17:17
В Винницкой области сотрудник частной больницы задушил пациентку
17:05
Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну
16:58
SpaceX отложила первый тестовый пуск ракеты Starship: причины
16:57
Изображение, созданное с помощью ИИ, выиграло престижный фотоконкурс
16:56
аудіоНадо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта
16:33
На Киевщине будут судить подростков, которые до потери сознания избили 14-летнего знакомого
16:28
G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ
16:16
Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий
16:01
Украинцам не до развлечений: как зарабатывают и выживают кинотеатры на второй год большой войны
15:40
Переход к валютной либерализации не является вопросом ближайшей перспективы – глава НБУ
Все новости...
Реклама: