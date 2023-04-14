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На Чернігівщині очікують найбільший за 10 років паводок, можлива евакуація

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 16:24
На Чернігівщині очікують найбільший за 10 років паводок, можлива евакуація
Ілюстартивне фото, рятувальна операція на Київщині, ДСНС

Чернігівська ОВА прогнозує найбільший з 2013 року паводок та не виключає евакуацію з населених пунктів.

Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 квітня 

Пряма мова: "Вода піднімається. Ми очікуємо цьогоріч паводок на рівень вище, ніж був у 2013 році. Сьогодні 7 населених пунктів підтоплені – ті, що пор руслу Дніпра. 

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Якщо потрібна буде евакуація, її зроблять".

Деталі: Як додав Чаус, якщо вода підніматиметься далі, то ризикують бути затопленими 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі людей.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 квітня рятувальники попередили про подальше підвищення рівнів води в річках на півночі та заході України. 

Теми: погодаЧернігівська область
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